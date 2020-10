Man On The Moon III potrebbe essere prossimo all’uscita: Kid Cudi lo annuncia con un teaser trailer che significativamente recita “The trilogy continues”, mentre all’orizzonte si staglia una luna rossa. Sono passati dieci anni da “Man On The Moon II: The Legend of Mr. Rager”. Non che nel frattempo il rapper sia rimasto in silenzio – l’ultimo pezzo è di luglio, con Eminem – ma questo terzo capitolo sembrava ormai diventato una leggenda. La data di uscita, per ora, è ancora un’incognita.