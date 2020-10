Dieci giorni di concerti in streaming

Pensavamo che l’era dei concerti in streaming sarebbe arrivata in un futuro distopico, e invece eccoci qui: il calendario si è infittito, e di qui al 31 ottobre avremo il tempo di decidere se amarli o odiarli.

Si inizia il 21 ottobre con Sylvan Esso, dove il duo di elettronica del North Carolina performerà il nuovo album “Free Love” fresco di uscita e altri pezzi che li hanno fatti conoscere negli anni Dieci; il 22 ottobre si esibiranno i Local Natives dalla Lodge Room di Los Angeles con un’anteprima del loro nuovo album, “Sour Lemon” e il rapper Dizzee Rascal; se volete provare a immergervi nel passato, in quella data i Pearl Jam renderanno disponibile per tre giorni su nugs.tv il loro live del 29 aprile 2016 a Philadelphia, per festeggiare il trentesimo anniversario del loro primo concerto live.

Il 25 sarà il turno di Joji: la star dell’rnb e del pop lo-fi ha annunciato un vero e proprio show, The Extravaganza.



Come spesso si dice, Billie Eilish è l’Avril Lavigne degli anni Dieci: per una strana coincidenza, entrambe hanno programmato un live in streaming per il 24 ottobre. Billie sarà a mezzogiorno, Avril alle cinque, per cui potrete vederle entrambe e decidere da voi se il paragone sia appropriato; quello di Avril Lavigne, inoltre, devolverà tutto il ricavato alla lotta contro la malattia di Lyme.

E infine il 31 ottobre: Pabllo Vittar ha organizzato un’intera giornata di performance non-stop da sei diversi stage, un Halloween Party che promette di essere esplosivo dove si esibiranno, tra gli altri, Kelly Lee Owens, Purity Ring, Christine and The Queens e, ovviamente, la stessa Pabllo Vittar.

In serata potremo approfittarne anche per vedere l’Halloween Party degli Animal Collective, che quest’anno festeggiano il decimo anniversario di “ODDSAC” con dj set, tra gli altri ospiti, anche di Panda Bear; o il live stream di Flying Lotus.

Link ai concerti:

21 ottobre

Sylvan Esso: From the Satellite Concert Livestream Series

22 ottobre

Local Natives: LIVESTREAM

Dizzee Rascal: livestream

Pearl Jam: Wells Fargo Center in Philadelphia’s show

23 ottobre

Joji present: THE EXTRAVAGANZA. One night only ticketed livestream event

24 ottobre

Billie Eilish: “Where Do We Go?” The Livestream

Global Lyme Alliance Presents: #fightlyme with Avril+friends

31 ottobre

PABLLO VITTAR’S 111 IMVU HALLOWEEN CLUB NIGHT

Animal Collective

Animal Collective: ODDSAC 10th Anniversary Party Baltimore, MD

Flying Lotus

Flying Lotus x Brainfeeder Halloween Special