“Warm Up”, live di riscaldamento al Diagonal Loft Club di Forlì

Il Diagonal Loft Club di Forlì riprende i live e lo fa con una rassegna dal titolo “Warm up”: è una piccola ma curata collana di concerti che vede le corde al centro del palco e del suono; quelle della chitarra, quelle del basso, quelle vocali. Un riscaldamento in attesa dei concerti veri e propri, questo il programma, e più sotto le specifiche evento per evento:

– Forlì, Viale Salinatore 101 / ingresso gratuito –

Martedì 31 agosto TOBJAH (C+C=Maxigross)

Come un pellegrino ha attraversato la scena italiana da dieci anni a questa parte (“Singar”, l’esordio dei C+C=Maxigross è del 2011), passando dalla psichedelia folk in lingua inglese degli inizi fino al recupero della lingua madre, contaminata da sonorità sperimentali ed ancestrali.

Stretto collaboratore dello scomparso Miles Cooper Seaton (Akron/Family), Lino Capra Vaccina (nel suo disco solista “Casa, finalmente”, 2018) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) tra i tanti, ha all’attivo una decina di dischi, e centinaia di concerti tra palchi internazionali come il Primavera Sound di Barcellona (2016, prima band italiana nella line up ufficiale) e aperture di rilievo come per il tour teatrale di IOSONOUNCANE e Paolo Angeli (2018).

Attualmente vive nella Casa Studio Tega di Veronetta (il quartiere multiculturale di Verona), dove produce e registra la propria musica e quella di chi vuole assieme al produttore Duck Chagall, già co-fondatore dei C+C=Maxigross.

Dopo due anni di pausa dai concerti in solo, e fresco di due pubblicazioni (il recente “SALE” dei C+C=Maxigross e “Armonia Creatrice, il suo primo disco strumentale, entrambi pubblicati su TEGA, l’etichetta del collettivo), nelle sporadiche date estive del 2021 presenterà le canzoni inedite che andranno a comporre il suo secondo disco solista di canzoni, di prossima pubblicazione.

Martedì 7 settembre – J.H. GURAJ

J. H. Guraj è il nom de plume del musicista elettroacustico e chitarrista Dominique Vaccaro. Autodidatta, attivo nel campo dell’improvvisazione su dispositivi analogici e registratori a bobine, dal 2004 ad oggi ha orientato la sua produzione verso la musique concrète, sia come musicista che come autore di musiche e sonorizzazioni per installazioni, performances, readings, film e animazioni.

Il suo lavoro è edito da MapleDeath Records, Boring Machines, Dinzu Artefacts, Tsss Tapes e Granny Records.

Mercoledì 8 settembre – Giulia Cavaliere intervista Francesco Bianconi



Dal Sussidiario (illustrato della giovinezza) all’Atlante (delle case maledette). Francesco Bianconi dei Baustelle si racconta a Giulia Cavaliere, aprendo il suo immaginario musicale, letterario, cinematografico e artistico.

Un viaggio ad occhi chiusi, un’esperienza ad occhi aperti negli spazi del Diagonal.

Una perla a lungo cercata, una nuova tappa della rassegna Indice (a cura di C. Ravaioli).

IMPORTANTE:

L’evento è gratuito.

E’ possibile prenotare (indicando nominativo e numero di telefono di ogni partecipante) esclusivamente via email all’indirizzo prenotadiagonal@gmail.com

La prenotazione è da ritenersi valida solo a seguito di email di conferma.

Il possesso del GREEN PASS (come da attuali normative in materia di prevenzione e contrasto covid-19) garantisce la possibilità di accesso all’evento anche qualora avvenga all’interno.

Martedì 14 settembre – CABEKI

Cabeki è una vera e propria macchina musicale assemblata da Andrea Faccioli, chitarrista/compositore veronese. I suoi ingranaggi si muovono fra strumenti convenzionali e non, in una sequenza di ambientazioni sonore, dal Mississippi al Marocco, dal kraut al blues, dalla musica da camera all’elettronica minimale. All’età̀ di nove anni ha iniziato a studiare chitarra classica e dopo sette anni ha continuato autonomamente lo studio dello strumento, avvicinandosi anche a quello elettrico e folk. Appassionato di macchinari ed effetti analogici e di strumenti meccanici, alla ricerca di timbriche e suoni si circonda di strumenti tradizionali come il banjo, la chitarra lap steel, il cumbus (oud turco) e non convenzionali come l’ukelin, l’autoharp e la bell harp (strumenti americani).

Mercoledì 21 settembre – CACAO

I Cacao sono Matteo Pozzi (chitarra) e Diego Pasini (basso), fanno musica strumentale ed entrambi si sono fatti conoscere come membri fondatori della band hardcore/punk ravennate degli Actionmen. Il primo è anche barista e grafico, il secondo vanta molteplici collaborazioni nel mondo della musica indipendente (vedi i Ronin di Bruno Dorella). In questo nuovo progetto dal gusto davvero esotico, i due mettono in mostra le loro tendenze musicali più visionarie e allucinate. Cacao è in grado di destrutturare e scarnificare – a modo proprio e con strumenti essenziali – mezzo secolo di kraut, psichedelia, elettronica, musica afro e dub.

#PROSPETTIVADIAGONAL è la programmazione di concerti ed eventi prodotti dal Diagonal Loft Club e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna per il triennio 2019/2021 attraverso i contributi erogati grazie alla L.R. 13/99.