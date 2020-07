The Waterboys nelle foreste scozzesi

The Waterboys sono una band storica del folk-rock scozzese, capitanata dal sempreverde Mike Scott.

Il 21 agosto arriverà il nuovo album del combo, “Good Luck, Seeker”, e il secondo singolo estratto (dopo “The Soul Singer”) è “Low Down In The Broom”, una ballata epica (e oscura) dalle tinte della tradizione scottish che immerge – come il video (un po’ bruttino, a dire il vero) – in una foresta di Scozia.

“Good Luck, Seeker” chiude una trilogia iniziata con “Out Of All This Blue” (2017) e “Where The Action Is” (2019).

(Paolo Bardelli)