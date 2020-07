Andrea Laszlo De Simone presenta “Immensità” in 5 location molto suggestive

Era il 30 novembre del 2019 quando Andrea Laszlo De Simone chiuse l’ultima delle quattro date speciali (tutte sold out) di presentazione del suo ultimo lavoro discografico, Immensità, uscito in quello stesso mese per 42 Records. Dopo ci fu la sospensione del tempo e la riduzione degli spazi. Adesso c’è di nuovo bisogno di Immensità.

Andrea Laszlo De Simone torna dunque ad esibirsi dal vivo con un tour, curato da DNA Concerti, di cinque date ospitate in luoghi di assoluta bellezza, fra cave di tufo, fortezze del XIV secolo, vecchie caserme riqualificate e prestigiosi teatri d’opera: il 14 agosto alle Cave di Fantiano di Grottaglie (Ta) per il Cinzella Festival, il 16 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena per il festival Acieloaperto, il 3 settembre a Torino per il TOdays presenta, l’11 settembre al Teatro Puccini di Firenze per il festival Fabbrica Europa e il 14 novembre al Teatro Regio di Parma per il Barezzi Festival.

Cinque appuntamenti davvero imperdibili per un concerto immersivo eseguito da un’orchestra mista tra synth, elettronica, cori, archi e fiati, in un intreccio di strumenti classici e moderni: una versione contemporanea della musica da camera proprio come l’album Immensità ripropone il concetto di suite. Sul palco ben nove musicisti, a dimostrazione della scelta impegnativa e coraggiosa di mantenere la line up dello scorso tour, senza riduzione dei musicisti, pur nel pieno rispetto delle attuali norme anti-covid e della salvaguardia di artisti e pubblico.