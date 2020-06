La bolla anti-COVID dei Flaming Lips

In questo periodo si sta pensando a tutte le possibili soluzioni per far ripartire la stagione di musica live diminuendo il più possibile i rischi di contagio per coronavirus.

Tra le varie proposte, i Flaming Lips ci hanno fornito un esempio che sembrerebbe per quanto scomodo, efficace: nell’esibizione offerta al Late Show di Stephen Corden, la band capitanata da Wayne Coyne si è presentata sul palco dentro enormi bolle di plastica, così come il pubblico. In questa situazione, il gruppo americano ha suonato “Race for the Prize” direttamente dal 1999.

Nonostante possa essere un metodo efficace di garantire il distanziamento sociale, speriamo che l’esperimento dell’eccentrica band non venga preso troppo sul serio, soprattutto con la calda estate che ci aspetta.