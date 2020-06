Anche Bob Mould alza la voce: il nuovo album si chiama “Blue Hearts”

In questi giorni così complicati per la nostra società, molti artisti hanno fatto sentire la propria voce in solidarietà al movimento ‘Black Lives Matter’ in seguito ai fatti di Minneapolis.

A questa lista possiamo aggiungere quello di Bob Mould, anche se in un certo senso in maniera fortuita: l’ex voce degli Hüsker Dü ha infatti appena annunciato l’uscita (prevista per il 25 Settembre) del suo nuovo album “Blue Hearts”, da lui stesso definito un disco di canzoni di protesta.

Il primo singolo, “American Crisis”, è già disponibile per l’ascolto. Questo estratto affronta una narrazione tra il 1984 e il 2020 mettendo in relazione le similitudini di questi due momenti complessi per la storia statunitense, e due modi quasi opposti di affrontare una crisi sanitaria.

Tutti i proventi derivanti da questo brano fino a Domenica 7 Giugno saranno devoluti alle associazioni OutFront Minnesota e Black Visions Collective.