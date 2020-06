Marco Sorgato, guarda in anteprima il video di “Detachment_01”

“Detachment_01” è il secondo singolo del progetto elettronico di Marco Sorgato, promoter padovano e fondatore dell’etichetta Dischi Sotterranei.

Classe 1992, da quasi un decennio è attivo nel panorama underground musicale di Padova, militante in vari progetti musicali al basso elettrico (Pietro Berselli, Vox Delitto) coltiva parallelamente la passione per la pittura ed il disegno. Casualmente si approccia al tatuaggio nel 2016, iniziando hand-poke (a mano) e poi passando alla macchinetta. Padroneggiando meglio della tecnica necessaria per tatuare, nel tardo 2017 incomincia a lavorare in uno studio di tatuaggi a Padova. Parallelamente inizia il lavoro di “guesting”: è infatti ospite fisso a Milano, Bologna, Torino, Firenze, Berlino, Roma, Palermo ecc. Nel 2019, dopo quasi tre anni di lavoro, è promotore della “Lettering Culture”. Nell’Aprile 2020 esce il suo primo brano musicale “Detachment_00”, accompagnato da un video. Questo è l’inizio delle sue pubblicazioni discografiche che vedranno la luce nei mesi successivi.

““Detachment” è la serie di lavori audio/video che prende le distanze dall’ormai mio più noto operare nel mondo del tatuaggio.“Detachment_01” è il mio secondo brano: un percorso sonoro molto intimo dove, tramite le impressioni scaturite dai luoghi che caratterizzano da sempre la mia vita o ai quali sono particolarmente legato, si iniziano a manifestare angosce, paure, pulsioni, distensioni e ancora angosce, rotture, distacchi, in un loop indefinito che sembra non voler finire neanche al termine del video”.

Con queste parole, Marco Sorgato, ha presentato il progetto.

Questo il video del brano, in anteprima su Kalporz.