[#tbt] Al Bano, i T.Rex e altri complottismi…

In questi giorni vi siete divertiti a ridicolizzarlo, a farci sopra i meme e pure i videogames. Mentre l’ipotesi che il signor Albano Carrisi da Cellino San Marco possa invece essere un puro, autentico e cristallino genio glam, quest’ipotesi, miei cari, non vi ha nemmeno sfiorati.

Sissignori, avete sentito bene: ho detto un vero genio glam, fra i più puri che si siano mai visti. Perché l’esternazione dei giorni scorsi, riguardo agli uomini che hanno sconfitto i dinosauri, è tutt’altro che la sparata di una star internazionale priva di cultura e di istruzione, ma è in realtà una sottilissima e arguta citazione dei T.Rex di Marc Bolan.

Nel 1970 il primo disco omonimo dei T. Rex, prima Tyrannosaurus Rex, come prima canzone presentava quella Children of Rarn che, nella testa di Bolan avrebbe dovuto anticipare un progetto epico poi mai realizzato, una sorta di concept musical su un’antica civiltà (aprite bene le orecchie) “esistente prima dei dinosauri”!

Nel libro Marc Bolan: Beautiful Dreamer, l’autore John Bramley racconta come l’idea originale di Bolan fosse quella di realizzare assieme al produttore Tony Visconti una sorta di musical fantasy, sulla falsa riga de Il Signore degli anelli di Tolkien, e dove il protagonista sarebbe stato un giovane umano, salvatore appunto dell’antica civiltà di Rarn.

A questo punto spiegatemi voi: se un giovane uomo è stato in grado di salvare una civiltà esistente prima della comparsa dei dinosauri sulla terra, per quale motivo gli umani non avrebbero mai potuto sconfiggere i dinosauri?

E vi dirò di più. Quando il nostro uomo da Cellino San Marco nel 1967 scrisse quel capolavoro uvulare che è Nel Sole, cantava parole come: Quando il sole tornerà/E nel sole io verrò da te/Un altro uomo troverai in me/E che non può più fare a meno di te.

Parole che verranno riprese nel 1971 da Marc Bolan in un altro capolavoro, Mambo Sun, in cui canta Beneath the Mambo Sun/I got to be the one – with you/My life’s a shadowless horse/If I can’t get across – to you.

Di fronte a dati e documenti incontrovertibili come questi, non è azzardato avanzare l’ipotesi che in realtà Marc Bolan e Albano Carrisi siano un’unica e sola entità rettiliana, o comunque dinosauresca, rispondente al nome di Marc Al Bolan Carrisi…

(Gianpaolo Cherchi)