Beaches Brew, cartellone completo e programma giornaliero

Si avvicina la quinta edizione di Beaches Brew, il festival gratuito dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna (lunedì 5 giugno – giovedì 8 giugno), che ha annunciato i nomi che completano il cartellone dell’evento organizzato da Bronson Produzioni e dagli olandesi di Belmont Bookings.

Tra novità assolute e ritorni di abituali frequentatori delle due venue ravennati gestite da Bronson Produzioni, c’è molto garage/rnr e molta psichedelia tra le nuove conferme, ma non solo. Tornano da queste parti dopo il concerto di febbraio al Bronson, le californiane Death Valley Girls e le olandesi Blue Crime (già protagoniste dell’altro festival della spiaggia 72, il Rainy Days e parte del roster di Bronson Recordings), mentre per il trio francese dei Decibelles sarà la prima volta a Marina di Ravenna.

Non mancano sonorità più inusuali ed esotiche, come succede da anni al Le Guess Who di Utrecht, organizzato dagli stessi co-promoter di Beaches Brew: confermate infatti le indiane Mandolin Sisters, due sorelle che suonano, come si può intuire, il mandolino tipico di quelle zone, e King Ayisoba, autore ghanese e suonatore del tradizionale moloko. Ci sarà comunque molta più Italia che in passato, in cartellone, dal fragoroso punk-blues dei torinese LAME al giovanissimo duo strumentale math-rock emiliano dei Mood, passando per il dissacrante garage/psycho-billy dei partenopei The Devils, ancora una volta spalla delle Death Valley Girls, come già a febbraio al Bronson, e tra i nomi dell’ultimo Rainy Days dell’Hana-Bi.

Completano il quadro una delle band italiane più chiacchierate del momento, i Gomma, quattro giovani casertani nostalgici delle sonorità post-punk/emo-core, e Matteo Vallicelli, batterista di Death Index e The Soft Moon e primo italiano a finire su Captured Tracks.

Tra le conferme più attese, quella del resident di Beaches Brew, DJ Fitz.

Questa la divisione in giorni:

Lunedì 5 giugno @ Harbour Stage – Marina di Ravenna:

Kikagaku Moyo – Operators – Mandolin Sisters – Altin Gün

Martedì 6 giugno @ Hana-Bi:

King Gizzard & the Lizard Wizard – King Khan & the Shrines – The Coathangers – Death Valley Girls – Lame – The Devils

Mercoledì 7 giugno @ Hana-Bi:

Shellac – Weyes Blood – Preoccupations – Kaitlyn Aurelia Smith – Decibelles – Mood – DJ Fitz

Giovedì 8 giugno @ Hana-Bi

Thee Oh Sees – Moon Duo – Blue Crime – King Ayisoba – Gomma – Matteo Vallicelli – DJ Fitz

Se vuoi sostenere il festival, di cui saremo anche quest’anno media partner, è stata aperta una campagna di crowdfunding che si affianca alla vendita di speciali braccialetti che garantiscono sconti esclusivi per la spiaggia e per il bar del festival. Tutti i dettagli qui.

BEACHES BREW FESTIVAL 2016 – Recap from Bronson Produzioni on Vimeo.