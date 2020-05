La Top 7 della settimana (#22,2020)

Settimana di cortometraggi sull’isolamento, di canzoni uscite sul gong proprio essere inserite nella nostra top 7 e di grandi riscoperte.

7. The Flaming Lips – “Flowers of Neptune 6”

La creatività è un imperativo morale per la band e anche in questo brano delicato ed evocativo di Coyne e co. tutto è al posto giusto. Un buon modo per chiudere la settimana.

6. Cosa sta facendo David Lynch?

L’attività di David Lynch su You Tube in questi giorni si sta intensificando e con questa nuova serie di video possiamo scoprire la sua routine quotidiana.

5. Michigan Hammers – Protomartyr

Un video importante non tanto per la canzone in se ma per uno storytelling visuale essenziale (causa pandemia) ma non per questo privo di spunti. Tutto si muove sull’equilibrio della narrazione di un racconto popolare.

4. Happy Birthday Bob

Uno strumento utile per me in questa settimana è stata la top 7 sulle gemme rare di Bob Dylan, la trovate qui.

Un buon modo per scoprire delle perle rare in un percorso discografico che può essere interpretato in infiniti modi.

3. Grazie Tim Presley

Un songwriting atipico che è capace di raccontare tutto tramite canzoni dalle forme strane, mai statiche.

Must Let Go by Tim Presley

2. Martin Scorsese riflette sull’isolamento

Il corto/mini documentario di Scorsese che riflette sulla sua quarantena e sui suoi piani futuri è stato sicuramente un momento interessante della settimana. Gli spunti cinematografici sono tanti, anche in 5 minuti, e potete trovare la puntata di Lockdown Culture qui.

1. Philip Glass e la riscoperta di “Music in Eight Parts”

Dal 1970 era scomparsa ora possiamo ascoltare, grazie alla registrazione del Philip Glass Ensemble e alla riscoperta della partitura, “Music in Eight Parts”.