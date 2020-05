Finalmente un po’ d’estate, guarda il nuovo video di Jayda G

Si avvicina lentamente l’estate più strana del nuovo secolo e ci pensa subito Jayda G a offrire il primo video veramente estivo della stagione.

“Mi sono chiesta se registrare un discorso fosse la cosa giusta da fare. Le cose possono sembrare davvero deprimenti ora, ma la quantità di messaggi ricevuti persino durante il lockdown quando la gente non poteva andare in club o festival mi ha convinto che fosse davvero il momento giusto”.

La raffinata producer house canadese di stanza a Berlino pubblicherà l’EP “Both Of Us / Are U Down” su Ninja Tune il 3 luglio, primo lavoro dopo l’esordio “Significant Changes”

Ma ora godetevi il video per tirarvi un po’ su…