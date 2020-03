“Martin” è il nuovo brano dei Car Seat Headrest

Ecco un altro assaggio del nuovo disco dei Car Seat Headrest, “Making A Door Less Open”, che sarà pubblicato il primo maggio.

Nel video e nel brano c’è l’analisi della strana quotidianità di questo personaggio, di un casalingo robotico proveniente da un altro pianeta, il suo nome è 1 TRAIT DANGER.

L’idea viene fuori da un progetto che Will Toledo stava coltivando insieme a Andrew Katz.

C’è un pensiero interessante legato alla fruizione di questo brano, e in generale alla musica in questo periodo, ed è direttamente legato ad una frase detta da Toledo per la release di Martin: “I was listening less and less to albums and more and more to individual songs, songs from all over the place, every few days finding a new one that seemed to have a special energy”. Interessante sarà capire come questo pensiero impatterà sul sound dell’intero album della band, ma già è possibile notare la diversità nel sound dell’altro singolo pubblicato precedentemente “Can’t Cool Me Down”.

Per adesso potete ascoltare qui il pezzo: