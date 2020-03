Il nuovo annuncio di TODAYS è la giamaicana Koffee

In mezzo al panico mondiale da pandemia, le nostre vite proseguono. Escono nuovi dischi e anche viene annunciato qualche concerto per l’estate, sperando che la situazione si sia risolta e che sforzi di pubblico e organizzatori non siano vanificati dal prolungarsi dello stato di emergenza.

Ma, si sa, the show must go on, e sperando che qualcuno possa trovare un po’ di sollievo, riportiamo il freschissimo annuncio di TODAYS: il 29 Agosto il festival torinese porta tra i suoi artisti in cartellone Koffee, la giovanissima vincitrice dell’ultimo Grammy per il miglior disco reggae.

Prima donna della storia a vincere questo premio, i suoi singoli “Burning” e “Toast” sono stati ascoltati più di 100 milioni di volte su Spotify in pochi mesi, ed è in breve tempo diventata una legittima protagonista della scena urban contemporanea.

Il concerto di Koffee è in programma per il 29 Agosto all’ex fabbrica INCET di Torino, prevedite attive su TicketOne.