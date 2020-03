[Anteprima] Lampreda e Nautilus Frank, tra la giungla e Berlino

Kalporz ospita la première di “Habo Bumbajo“, primo singolo del nuovo progetto discografico di due artisti fiorentini, Lampreda e Nautilus Frank. Con le sue atmosfere a metà tra una metropoli europea e la natura più selvaggia, “Habo Bumbajo” è una ninna nanna della giungla, rilassante e allucinata allo stesso tempo.

Il progetto parte dall’elaborazione di alcune ninne nanne per sole percussioni che Lampreda aveva registrato per

sé alcuni anni prima, e che hanno finalmente trovato in Nautilus Frank il perfetto compagno per essere completate.

“Habo Bunjao” è il primo singolo estratto da “KAVA KAVA” in uscita il 2 aprile 2020 per l’etichetta fiorentina Biodiversità Records.