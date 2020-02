Tenacious D, si avvicina la data unica italiana

Si avvicina il ritorno in Italia della strana coppia Jack Black e Kyle Glass, con il celebre progetto TENACIOUS D. Il “Post-Apocalypto Tour 2020” farà tappa in italia il 19 febbraio prossimo a Lorenzini District di Milano.

Fin dal 1999, la band ha girato varie serie televisive per la HBO. Successivamente, l’omonimo album di debutto del 2001 ha ottenuto il disco di platino… 5 anni dopo il successo definitivo e mondiale con il film (e il disco) “Tenacious D in the Pick of Destiny”: vero punto di riferimento per tutti i rocker del pianeta.

In apertura i Wynchester, la country band di Kyle Glass.

Biglietti ancora in vendita sul circuito Ticketone.

Tutte le info e gli aggiornamenti sul sito di Vertigo e sull’evento Facebook ufficiale.