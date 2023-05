Ultrasuoni, la festa del Velvet in memoria di Thomas Balsamini

Il prossimo 10 Giugno 2023 saranno dieci anni che Thomas Balsamini, anima, gestore e dj di Slego e Velvet Club & Factory, è venuto a mancare. Per questo nasce Ultrasuoni Rimini: un’evento di tre giorni pensato per chi nel corso di tre decenni ha vissuto in prima linea la musica rock, e non solo, in questi locali. E’ per tutti coloro che dopo la chiusura del Velvet sentono la nostalgia per una comunità che si è creata tra quelle mura sempre sudanti. Per quell’idea di libertà e di essere sè stessi, spesso nella versione più folle. Immaginando una festa che coltivasse lo spirito del Goodbye Velvet del 2016 dilatando gli spazi fino agli angoli più belli della città.

Venerdi 9 Giugno 2023

Rimini mare – Rockisland

SLEGO REMEMBER! Una serata che tornerà alle radici di questa storia lunga 30 anni!

21:15 – 21:30 Thomas Balsamini original recordings from radio san marino

21:30 – 22:00 Poppa (pre show)

22:00 – 22:30 Lombo

22:30 – 23:00 Letizia

23:00 – 23:30 Giancarlo Vandi

23:30 – 00:00 Werter Corbelli

00:00 – 00:30 Luigi Bertaccini

00:30 – 01:30 David + Eric (D.a.F. Colony Organization)

01:30 – 02:00 Andrea Fattori

02:00 – 03:00 “Hang the Djs”

Sabato 10 Giugno 2023

Rimini città – Piazza Francesca da Rimini

Speech&Play: Durante la giornata si alterneranno band, artisti, scrittori e giornalisti (ingresso libero)

14:00 – 14:20 opening band scelta dall’associazione Risuona Rimini: The Ironsides

14:30 – 14:50 PARIGI

15:00 – 15:20 LEVI

15:30 – 15:50 THE DOORMEN

16:00 – 16:20 EDWARD IN VENICE

16:30 – 16:50 CEMENTO ATLANTICO

17:00 – 17:20 BELLANOTTE

17:30 – 17:50 CAZALE

18:00 – 18:20 MARRANO

Piazza Malatesta – h.19:05 – 20:50 djs Sid & ZeroMy

SKUNK ANANSIE live (ore 21.15, biglietti a questo link)

Aftershow 23:05-00:00 Djs Elio – Fullnelson – Lappa playing “le 500 hits del Velvet”.

Un’anticipazione in questo podcast:

Domenica 11 Giugno 2023

Cinema Fulgor Rimini – Colazione e proiezione del documentario su Thomas Balsamini a cura di Simone Campanati. Incontri e interviste (ingresso libero)

Rimini collina – Baldoria & Lago del Velvet (al momento sold out)

DjSet dalle 15 + Live acustici dalle 18,30 alle 21 degli amici di una vita: SUBSONICA, VERDENA, CRISTIANO GODANO (Marlene Kuntz), CRISTINA DONA’, ANDY (Bluvertigo)

Dalle 22 alle 24 FUNK RIMINI dj set + LA CONDENSA (ingresso libero)