La Top 7 della settimana (#5, 2020)

7. I Gorillaz con Song Machine hanno avuto un’altra trovata geniale

Da sempre maghi dei misteri, i Gorillaz hanno deciso di tornare con una serie di singoli in uscita durante tutto questo 2020. Si inizia con Momentary Bliss, un featuring di tutto rispetto con Slowthai e gli Slaves.

6. 070 Shake a Roma per la sua unica data italiana

Possiamo dirlo forte, 070 Shake sta salendo sulla cresta dell’onda e per fortuna l’onda ha deciso di passare anche in Italia.

Dopo gli ottimi riscontri per il suo album di debutto, il “Modus Vivendi Tour” farà tappa a Roma il 31 Gennaio al Goa Club nel format ormai storico del club romano, il Touch The Wood.

Fossimo in voi, ci faremmo un salto. Non dite che non vi avevamo avvisati.

5. Chance the Rapper condurrà la nuova edizione di MTV Punk’d

Torna Mtv Punk’d, il programma di scherzi reso celebre da Ashton Kutcher dal 2002 al 2007, ma questa volta con Chance the Rapper nelle vesti di conduttore e produttore esecutivo. Debutto previsto per Aprile.

4. Billie Eilish suonerà alla premiazione degli Oscar

Dopo aver vinto in tutte e quattro le categorie più importanti dei Grammy Awards (Best Song, Best Record, Best Album e Best New Artist), Billie Eilish continua a calcare i grandi palchi. Lo farà anche la notte degli oscar, prevista per il 9 Febbraio. Per questi awards non ha avuto nomination ma sappiamo che farà parte della colonna sonora del prossimo film della serie di James Bond, intitolato “No Time to Die”. Che sia l’occasione per una premiere, sempre in grande stile?

3. Tyler, the Creator solleva una questione razziale dopo la vittoria del Grammy nella categoria “Best Rap Album”

Dopo la sua prima vittoria ai Grammy, Tyler, the Creator ha mantenuto il suo stile senza peli sulla lingua, sollevando una questione su quanto sia scontato inserire gli artisti afroamericani automaticamente nella categoria Urban o Rap, definendolo un modo subdolo e “politically correct” per utilizzare la N-word.

2. Anche i The Strokes si aggiungono alla squadra a sostegno di Bernie Sanders per le primarie democratiche

Julian Casablancas e soci si aggiungono a Bon Iver e Vampire Weekend nella campagna a sostegno del candidato alle primarie democratiche americane Bernie Sanders, rendendolo ufficialmente il candidato alla vittoria dei nostri cuori.

1. Il Sunday Service di Kanye West rende omaggio a Kobe Bryant

Pensavamo che l’evento mediatico della settimana fossero i Grammy Awards, ma purtroppo il fato ci ha messo davanti alla perdita di una delle figure più importanti dello sport Made in Usa, Kobe Bryant, deceduto in un incidente in elicottero Domenica 26 Gennaio insieme a sua figlia Gianna e altre 7 persone. Gli omaggi sono stati molteplici, anche durante la premiazione dei Grammy appunto, ma Kanye West ha deciso di dedicare una parte del suo consueto appuntamento domenicale per ricordare insieme a Kirk Franklin e Chance the Rapper, il Black Mamba.

(Riccardo Ricci)