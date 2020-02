Kelly Lee Owens ce l’ha fatta: “Inner Song” è il secondo album

Il suo album omonimo di debutto (2017) è a mio avviso uno dei più importanti degli Anni Dieci.

Torna la produttrice techno Kelly Lee Owens perché è di oggi l’annuncio che il seguito di quel seminale album sarà “Inner Song”, disponibile dal 1° maggio 2020 per Smalltown Supersound.

Intanto è ascoltabile il primo estratto, “Melt!”, che ci mette subito nel clima anche se ripercorre in maniera non particolarmente nuova il percorso già intrapreso nel primo album.

E in effetti la Owens descrive la sua nuova fatica come «i tre anni più difficili della mia vita… nonché della mia vita creativa e di tutto quello che ha avuto un impatto sul mio lavoro. Non ero sicura di essere ancora in grado di fare niente, e c’è voluto un bel po’ di coraggio per arrivare al punto di tornare a creare qualcosa ancora».

Insomma evidentemente non era facile dare un seguito al bellissimo primo album, e quindi le incognite ci sono tutte. Ma in ogni caso ce l’ha fatta. Ne valuteremo i risultati a tempo debito.

Kelly Lee Owens – ‘Inner Song’

Disponibile dal 1° maggio 2020 per Smalltown Supersound

tracklist:

1. Arpeggi

2. On

3. Melt!

4. Re-Wild

5. Jeanette

6. L.I.N.E.

7. Corner Of My Sky

8. Night

9. Flow

10. Wake-Up