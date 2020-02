City and Colour: stasera a Milano in solo

L’occasione per rivedere Dallas Green con il suo progetto City and Colour in Italia sarà la serata di stasera al Teatro dal Verme a Milano 11 Febbraio 2020.

Noto anche come il cantante e chitarrista degli Alexisonfire, il cantante canadese ha all’attivo cinque album da solista, tre dei quali arrivati al disco di platino in questa leg europea, di supporto “A pill for loneliness“, vedrà il cantante canadese esibirsi in solitaria per la prima volta da molto tempo.

Qualche giorno fa Dallas ha ringraziato pubblicamente i membri del suo gruppo per il supporto alle numerose date negli Stati Uniti.

L’appuntamento è quindi Martedì 11 febbraio al Teatro Dal Verme Via San Giovanni Sul Muro, 22 – Milano.

Biglietti da 34,50 + sp. su Ticketone.

Organizza Hellfire Booking Agency.