Cat Power in due date a giugno

I concerti di Cat Power sono spesso, diciamo così, movimentati e soprattutto sentiti.

Accogliamo dunque con piacere la notizia del ritorno live dell’artista in Italia, con in saccoccia il decimo album in studio, ‘Wanderer’, pubblicato ad ottobre 2018.

CAT POWER

in concerto

lunedì 15 giugno

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30

prezzo del biglietto: 20 € + d.p.

apertura porte ore 20:00 – inizio concerto ore 21:00

biglietti in vendita dalle ore 10 di martedì 11 febbraio su Ticketone

giovedì 18 giugno

SESTO AL REGHENA (PN) – SEXTO’NPLUGGED FESTIVAL

Piazza Castello

prezzo del biglietto: 25 € + d.p.

apertura porte ore 20.30 – inizio concerto ore 21.15

biglietti in vendita dalle ore 10 di martedì 11 febbraio su Ticketone e Ticketmaster

informazioni su come acquistare i biglietti:

Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it

Ticketmaster – 0844 040 040 – www.ticketmaster.it

www.internationalmusic.it – 059.644688