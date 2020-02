Club To Club cambia nome per il ventennale: ecco le date!

Per il suo ventennale, Club To Club cambia nome e diventa C20C, una nuova edizione ancora una volta all’insegna dell’indipendenza culturale. L’avant—pop di C20C sarà protagonista a Torino dal 5 all’8 novembre ,(biglietti in vendita da mercoledì 12 febbraio solo sulla nuova piattaforma DICE) attraverso una programmazione transglobale, post—contemporanea, che coinvolgerà con spettacoli unici e innovativi alcuni dei luoghi più iconici della città di Torino, in eventi diurni e notturni. 100 ore di musica, arte e tecnologia, sempre alla ricerca del punto di equilibrio tra avanguardia e nuovo pop. Infine, dal 2021 il festival si chiamerà semplicemente C2C.

L’identità visiva della campagna del ventennale del festival rappresenta un omaggio al Piemonte. Come avrete intuito da alcuni misteriosi post pubblicati su Facebook e Instagram, prima fase della comunicazione è ispirata a Vittorio Amedeo Cignaroli, pittore sabaudo del XVIII secolo dal gusto arcadico, passato alla storia per i suoi dipinti raffiguranti scene di caccia e paesaggi idilliaci. La campagna ufficiale della ventesima edizione sarà svelata in occasione dell’evento di anteprima che si terrà a Milano ad aprile.

Maggiori dettagli verranno svelati in occasione del lancio dell’hashtag ufficiale #TWENTYYEARSOF. Ticket pre—sale limitati saranno in vendita da mercoledì 12 febbraio alle ore 12 solo su DICE: Passport pre—sale (€50 + Costo di Commissione)

Include: Full Festival Pass (4 Days and Nights); Tote Bag; €5 di sconto sul merch ufficiale.

Include: Full Festival Pass (4 Days and Nights); Tote Bag; €5 di sconto sul merch ufficiale. Very Important Passport (€100 + Costo di Commissione)

Include: Full Festival Pass (4 Days and Nights); Welcome Pack (Tote Bag, “We Call it Avant—Pop” Limited Edition Print, calze); €5 di sconto sul merch ufficiale; Accesso alle tribune sopraelevate presenti a entrambi i palchi all’interno di Lingotto Fiere, con bar dedicato (capienza limitata); Accesso preferenziale presso Lingotto Fiere; Guardaroba dedicato.

Leggi qui tutti nostri report delle passate edizioni di Club To Club.

Qui l’evento Facebook ufficiale.