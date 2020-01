Le musiche del “Pinocchio” di Carpi su Rai Radio 3

A chiudere le Festività di questo ponte d’anno 2019-2020 arriva il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la messa in onda su Rai Radio 3 alle ore 20.30 di PINOCCHIO!, adattamento radiofonico dello spettacolo rappresentato per la prima volta un anno fa al Santeria Social Club di Milano. A eseguire le splendide musiche di Fiorenzo Carpi scritte per lo sceneggiato tv del 1972 “Le avventure di Pinocchio” sarà l’ensemble degli Esecutori di Metallo su Carta diretto da Marcello Corti, mentre le letture dal classico di Carlo Collodi sono affidate alla voce e all’interpretazione di Francesco Bianconi.

Il progetto nasce da un’idea di Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, ideatori insieme a Francesco Fusaro e a Tina Lamorgese del progetto di musica “anticlassica” 19’40”. L’operazione non è una gita turistica nelle magnifiche note di Fiorenzo Carpi, sin troppo spesso dimenticato, ma un tentativo di riproposizione della natura più malinconica e cruda dell’immaginario sonoro di uno dei più begli sceneggiati della RAI mai realizzati, grazie all’opera del regista Luigi Comencini nel 1972.