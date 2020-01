[Visions] 7 film per gli anni ’10

Un nuovo decennio è arrivato. Dentro già nasconde nuove storie, fantasie, immaginazioni e artisti, ma per trovare un filo conduttore alle avanguardie di domani dobbiamo aver ben teso l’orecchio, lo sguardo e ogni senso disponibile a quello che sono stati gli anni ’10 appena passati. Con Visions è arrivato il momento di lasciarvi la lista dei top lungometraggi del decennio appena concluso.

La classifica, che non ha delle vere e proprie posizioni di preferenza, non è corredata dalla solita spiegazione perché ogni film elencato meriterebbe un approfondimento a sé e siamo sicuri che in questo nuovo e giovane decennio su Visions si tornerà spesso a parlare di queste pellicole.

7. The Social Network (David Fincher)

6. The Hateful Eight (Quentin Tarantino)

6. Spiderman into Spiderverse (Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr., Rodney Rothman)

5. The Master (Paul Thomas Anderson)

4. Mad Max Fury Road (George Miller)

3. Three of Live (Terrence Mallick)

2. Il Sacrificio del Cervo Sacro (Yorgos Lanthimos)

1. The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese)