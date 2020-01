Bon Iver a novembre in data unica a Milano

Bon Iver di nuovo in Italia! Dopo appena sei mesi dall’indimenticabile show di Justin Vernon al Castello Scaligero è stato annunciata una nuova data unica italiam, lunedì 9 novembre 2020 al Mediolanum Forum di Milano.

“i, i”, loro quarto e ultimo lavoro è il lavoro più intimo e profondo, probabilmente. Vernon canta della sua ansia, di Donald Trump, di cambiamenti climatici, di sua madre. Un album ricco di collaborazioni prestigiose: oltre ai partner di fiducia come James Blake e i fratelli Dessner dei National, partecipano al disco Bruce Hornsby, Moses Sumney, BJ Burton e Francis Starlite. Un disco in cui la dimensione elettronica si sposa con quella acustica, generando tra synth, chitarre, archi e fiati un’atmosfera eterea in cui la voce di Vernon rimane libera di muoversi in qualsiasi direzione, come le foglie dell’autunno colpite dal vento.

Le prevendite aprono il 24 gennaio alle 10.00 su TicketOne.

Info: www.dnaconcerti.com/ bon-iver