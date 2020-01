Inverno Fest porta al Covo Bernardino Femminielli e World Brain

Non c’è Inverno senza Inverno Fest. I nostri amici di No Glucose continuano a osare e sperimentare portando al Covo Club un cartellone molto eclettico e fuori da ogni definizione per la serata di sabato 8 febbraio. Autentico protagonista della serata Bernardino Femminielli, dissacrante artista e performer canadese amico e collaboratore di Dirty Beaches e metà del progetto Femminielli Noir insieme al producer di Montreal Jesse Osborne-Lanthier: techno, canzone d’autore d’annata, synth-pop, italo disco per uno show che si preannuncia al solito scioccante e irresistibile.

Con lui di scena nello storico club di Via Zagabria, Lucas Ufo dei Fenster, aka WORLD BRAIN, che torna ospite di No Glucose dopo la sua apparizione bolognese del 2017, con “Peer 2 Peer”, uscito nel 2019 sulla tedesca Mansions and Millions, un nuovo disco solista che ne esalta le qualità di psicotico autore lo-fi 3.0.

In cartellone ci sarà un’altra formazione canadese, i canadesi Deliluh per presentare “Oath Of Intent”, uscito lo scorso anno per Tin Angel Records, raccolta di tracce post-punk oscure e intime che fanno del quartetto di Toronto uno dei progetti più intriganti della scena DIY nordamericana.

I Cacao hanno ormai bisogno di poche presentazioni. Matteo Pozzi e Diego Pasini sono il duo romagnolo più originale e obliquo del momento, con quell’ubriacante altalena di martellanti ritmiche kraut e alienanti escursioni caraibiche.

Per info e aggiornamenti segui l’evento ufficiale della serata.