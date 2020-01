Levi: in anteprima il video di “Glass Skin” diretto da Gabriele Ottino

Uscirà il 2 febbraio 2020 “Liquida”, il nuovo lavoro di Levi, moniker del musicista pesarese Damiano Simoncini (Damien*, Young Wrists, Maria Antonietta, Melampus).

“Liquida” è incentrato sul “percorso personale che l’artista ha dovuto affrontare in questi mesi: una patologia poco conosciuta lo ha costretto a confrontarsi con aspetti e fragilità che prima o poi ognuno di noi si trova a dover vivere.

Il dolore costante, la vita che si trasforma, la solitudine, il rifiuto del corpo, la rabbia e la frustrazione per un cambiamento non voluto sono rivelatrici. L’artista riesce a coniugare in modo diverso e nuovo il rapporto tra l’interiore e l’esteriore, tra la psiche e la materia; attraverso la ricerca di un equilibrio nel dolore, messa in atto sperimentando un diverso approccio all’esistenza”.

Seguito dell’EP “Aquarius”, “Liquida” è stato mixato e masterizzato da Paolo Rossi allo Studio Waves ospita come voce Ema Cadar in “Lysa” e “Glass Skin”, primo estratto che vi proponiamo in anteprima con il video curato da Gabriele Ottino dei Niagara.