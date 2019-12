Tour europeo di Beck nel 2020… anche in Italia?

Beck sta annunciando diverse date europee nel 2020, per promuovere l’ultimo suo album “Hyperspace”.

Intanto sono fissate le seguenti all’interno di Festival:

19 giugno 2020 Praga, Repubblica Ceca Metronome Festival

22 giugno 2020 Zagabria, Croazia, INmusic Festival

3 luglio 2020 Beuningen, Paesi Bassi Down the Rabbit Hole

Non abbiamo informazioni su un passaggio in Italia, ma iniziamo a incrociare le dita.

Se non sbagliamo, infatti, l’ultima volta che Beck suonò in Italia fu nel 2005 (a Roma, Caivano, Ferrara e Genova), per cui sarebbe proprio l’ora che tornasse.