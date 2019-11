[Contest] Orville Peck a Rivoli (TO), vinci un cd!

Il nu-country di Orville Peck è in arrivo per la prima volta in Italia: le due date del cowboy mascherato sono fissate per mercoledì 13 novembre alla Circolo della Musica di Rivoli (TO) e giovedì 14 novembre al TPO di Bologna insieme ai Deerhunter.

Kalporz l’ha pure intervistato la settimana scorsa, e l’intervista può essere letta qui.

13 NOVEMBRE | CIRCOLO DELLA MUSICA | RIVOLI (TO)

Ingresso: 15€ + prevendita