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I British Birds sanno usare i cori ‘oooh’

Paolo Bardelli

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Gli inglesi British Birds hanno pubblicato il nuovo singolo “Lie Down With Dogs, Stand Up With Fleas”, un brano energico e coinvolgente che non può che attirare l’attenzione.

Efficaci osservatori della scena politica inglese, i British Birds filtrano le proprie riflessioni attraverso un linguaggio fatto di umorismo e surrealismo, mantenendo uno sguardo critico ma non didascalico.

Ad arricchire il pezzo contribuiscono anche irresistibili cori in stile “oooh” molto gustosi, che se associati alla combinazione voce maschile e femminile potrebbero ricordare i B-52s.

“Lie Down With Dogs, Stand Up With Fleas” è il primo estratto da Murmurate, Oscillate, il nuovo album della band in uscita il 16 ottobre per Skep Wax Records.

(Paolo Bardelli)

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