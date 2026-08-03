“Ear”: gli ZIPPER tra slancio new-wave e atmosfere sognanti

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Avevamo già incluso il loro precedente singolo “Hiko” in “Questo Spacca!”, per cui ci sembra coerente tornare a parlare degli australiani ZIPPER.
La band infatti ha pubblicato “Ear”, il secondo singolo tratto da Zipper, in uscita nel 2026.
Il brano procede con un’andatura rilassata, senza mai dare la sensazione di avere fretta, mentre esplora sonorità più atmosferiche, spingendo la loro new-wave verso territori più sognanti pur mantenendo lo stesso slancio e dinamismo del primo singolo.
(Paolo Bardelli)