Actress torna a Bologna per la RBT Night con Mount Kimbie

Torna dopo appena mesi a Bologna una delle figure chiave del clubbing contemporaneo e della scena elettronica britannica. Actress, dopo aver portato i suoi djset imprevedibili ed eclettici alla prima serata del 2019 di Club Adriatico al Covo, torna a Bologna per chiudere nel migliore dei modi un’annata che ha cercato di riportare il clubbing europeo nella città emiliana.

Robot convoca anche Darren J. Cunningham insieme ai due Mount Kimbie per due imperdibili djset, sabato 7 dicembre al nuovo DumBo di via Casarini.

Actress ha collezionato nel corso degli anni releases su label come Ninja Tune, Warp, !7K e la sua Werkdiscs, etichetta sulla quale hanno visto la luce i lavori di artisti come Zomby e Disrupt. I suoi set sono imprevedibili, ma programmati per far muovere al ritmo di techno, reminiscenze rave e suggestioni afro futuriste.

In apertura, i padroni di casa: RBT Sound System.

Tutte le info e gli aggiornamenti qui

RBT Night è un evento prodotto dall’Associazione Culturale Shape

Biglietti Super Early Bird a 10€ + d.p. (quantità limitata): SOLD OUT

Biglietti Early Bird a 13€ + d.p. (quantità limitata): http://bit.ly/RBT_Night_MountKimbie