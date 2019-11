Pictish Trail torna con “Bad Algebra”, il singolo annuncia l’album “Thumb World”

Pictish Trail ha pubblicato il suo nuovo singolo “Bad Algebra”. Il brano arriva per annunciare il nuovo album Thumb World.

Il singolo è il terzo, in ordine di tempo, pubblicato da settembre. Il brano parla dello stare in compagnia, della negatività di certe persone e dell’isolamento in generale.

L’album di Pictish Trail è il primo dopo che nel 2017 è stato pubblicato “Future Echoes”.

Il nuovo disco è prodotto e mixato da Rob Jones, con arrangiamenti per archi di Kim Moore e batterie di Alex Thomas (Squarepusher, Anna Calvi, Air).

Potete ascoltare il singolo qui: