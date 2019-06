Si avvicina JAZZ:RE:FOUND, vinci 6 biglietti per domenica 23/6

Dal 20 al 23 giugno con JAZZ:RE:FOUND il Monferrato diventerà la casa in cui sarà raccolta l’essenza della realtà piemontese che da undici edizioni è schierata in prima linea nella ricerca, promozione e valorizzazione della moltitudine di universi sonori della black culture, facendosi portavoce di un festival che nella personalità e visione è tra i più apprezzati non solo a livello nazionale. Noi Kalporz ci saremo per la prima volta come media partner e mettiamo in palio 6 biglietti per la giornata di domenica. Vai su Instagram e rispondi alla story con il poster di JAZZ:RE:FOUND per partecipare all’estrazione degli ingressi per il 23 giugno.

Questa la line-up suddivisa in giornate:

DAY 1 – Giovedì 20.06

MEUTE

Davide “Boosta” Dileo & Alberto Tafuri

DAY 2 – Venerdì 21.06

GILLES PETERSON B2B LEFTO | TULLIO DE PISCOPO | COLLE DER FOMENTO | RED GREG |

LA BATTERIA | IBAAKU | RAFFAELE COSTANTINO | NOYZ NARCOS

DAY 3 – Sabato 22.06

KOKOROKO | I HATE MY VILLAGE | YUSSEF DAYES | TONY ESPOSITO | AREA (open project) |

KAOS & DJ CRAIM |DJ RALF | LUCA TREVISI aka LTJ XPERIENCE | LEO MAS & DJ ALFREDO

DAY 4 – Domenica 23.06

DAVID RODIGAN | DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA | CHASSOL | NIKITCH & KUNA MAZE |

TOMMASO CAPPELLATO | PHRESOUL

I concerti di JAZZ:RE:FOUND saranno ospitati all’interno del suggestivo borgo di CELLA MONTE.

I paesaggi, le testimonianze storiche e una tradizione enogastronomica dal profilo unico si uniranno alle suggestioni che Jazz:Re:Found sa offrire al meglio, diventando acceleratore del processo di valorizzazione territoriale, con una vera e propria ‘boutique experience’.

Scoprire e raccontare una realtà virtuosa come quella del comune monferrino, ponendo l’accento sul tema della sostenibilità e accessibilità, è dunque la sfida che nasce dall’intenso lavoro di collaborazione con le amministrazioni locali. Attraverso vigneti, architetture storiche, scorci naturali unici sarà possibile provare l’esperienza dell’ottimo cibo a kilometro zero, la visita ad alcune eccellenze architettoniche e paesaggistiche del Monferrato, l’assaggio di performance inedite in cornici intime e una corposa programmazione artistica in cui spiccano nuove sorprese.

Prevendite disponibili su DIY Ticket. Tutte le info e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del festival.