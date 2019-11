Robot chiude il 2019 con Mount Kimbie

Dopo il successo di ROBOT 11, Robot Festival chiude il 2019 con Mount Kimbie, in dj set, nel nuovo spazio, inaugurato proprio per il festival di fine ottobre, il DumBo.

Ospite della serata di sabato 7 dicembre, di cui saremo media partner, un nome che quasi non ha bisogno di presentazioni: con un esordio come “Crooks & Lovers”, datato 2010, che ha unito il popolo elettronico tra ambient, IDM, bass e downtempo e due lavori ancora più morbidi ed eterogenei usciti su WARP tra 2013 e 2017, “Cold Spring Fault Less Youth” e “Love What Survives”, Kai Campos e Dominic Maker hanno conquistato club e festival di tutto il mondo. Il set di Mount Kimbie va oltre, senza rinnegarle, le spinte più sperimentali che emergono dai lavori in studio, rivelando un’attitudine fortemente club-centrica fatta di techno, electro e suoni minimali di stampo berlinese, uno stile ben sintetizzato nel Dj Kicks mix uscito nel 2018 per !K7.

In apertura, naturalmente, i resident del RBT Sound System.

Tutte le info e gli aggiornamenti qui.