Mac DeMarco dirige Iggy Pop nel video di “SONALI”

Mac DeMarco in una nuova e inedita veste: il cantautore canadese ha infatti diretto il video di “SONALI” di Iggy Pop.

La canzone è stata pubblicata sul nuovo disco di Iggy Pop, “Free”. I due artisti varie volte si sono sfiorati e incontrati, anche in relazione all’apparizione insieme al Barbican a Londra. Il tema del video è la lucertola, con protagonista Tommy Midnight c’è il racconto di una storia d’amore particolare. Il lavoro è assolutamente surreale, in pieno stile DeMarco, e ricalca molto l’estetica di “Here Comes The Cowboy”.

Qui potete vedere il video: