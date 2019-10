Torres, a gennaio 2020 il quarto album “Silver Tongue”

Il suo ultimo (fino ad oggi) album era su 4AD, mentre oggi scopriamo che il suo prossimo lp – in uscita il 31 gennaio 2020 e che si intitolerà “Silver Tongue” – sarà su Merge Records.

Lei è Torres, pseudonimo di Mackenzie Scott, cantautrice di stanza in Georgia che oggi rende disponibile il primo singolo, “Good Scare”, un indie-rock debitore degli Arcade Fire di inizi anni Dieci.

Torres presenterà “Silver Tongue” dal vivo anche in Italia, il 14 marzo 2020 al Circolo della Musica di Torino.

TORRES – ‘Silver Tongue’

Disponibile su cd e vinile dal 31 gennaio 2020 per Merge Records

tracklist:

1. Good Scare

2. Last Forest

3. Dressing America

4. Records of Your Tenderness

5. Two of Everything

6. Good Grief

7. A Few Blue Flowers

8. Gracious Day

9. Silver Tongue