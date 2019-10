NTS Radio cerca artisti!

Fermi tutti: è uscita una call per artisti di NTS Radio. La radio londinese, tra le nostri emittenti preferite, ha annunciato con un bando che seguirà per un anno sei progetti artistici finanziando attrezzatura audio, tutoring, performance dal vivo, promozione varia, un’ospitata in radio e pure il guardaroba grazia alla partnership con Carhartt.

L’occasione è veramente ghiotta quindi vi consigliamo di non perdere il treno che potrebbe portarvi a Londra. Per partecipare al bando c’è ancora una settimana di tempo (la deadline è fissata per le 23.59 ora inglese del 1 Novembre) e potrete iscrivervi a questo link.

Buona fortuna!