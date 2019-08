I Bombay Bicycle Club tornano con “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)”

I Bombay Bicycle Club sono tornati con un nuovo singolo “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)”, l’ultimo album era stato pubblicato nel 2014 e questo singolo è il primo risultato di questi 5 anni di silenzio.

La band di Crouch End aveva rilasciato un post su Instagram che annunciava il brano:

La band si è riunita, dopo due anni di totale pausa anche dai live, all’inizio dell’anno. A novembre ci saranno degli show per celebrare il decennale di: “I Had The Blues But I Shook Them Loose”. Chissà se questo primo singolo di “ritorno” non sia l’inizio di un nuovo progetto, dopo che a luglio la band aveva già celebrato il decennale dell’esordio con un EP.

Qui potete ascoltare il singolo: