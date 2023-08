Scorgere il paradiso dalla finestra: torna Grand Drifter

La Subjangle è una delle nostre label preferite per l’estate (vedi 3 A.M. Again e i frizzanti The Hannah Barberas). A maggior ragione quando è in procinto di realizzare il terzo disco di Grand Drifter, moniker di Andrea Calvo, cantautore piemontese già negli Yo Yo Mundi.

“Paradise Window” vedrà la luce l’8 Settembre, introdotto da due singoli di rara bellezza: “Beautiful Praise”, con i suoi echi di Kings Of Convenience e accompagnato da un video realizzato con filmati super 8 degli anni ‘60, e ultimamente “As The Days Change” più vicina alla bossa nova e al maestro Burt Bacharach nell’apporto di tastiere e archi. Nel mezzo c’era stata la extra-album “The Summer Song”, frutto di una collaborazione a quattro mani con The Cascarino (Sergio Varbella).

L’orgogliosa rivendicazione della gentilezza e della sensibilità individuale è il centro della poetica

delle canzoni, in cui sempre forte è il desiderio di allontanarsi dal presente per perdersi in un

mondo parallelo costituito dai dischi amati – dalle produzioni della mitica Sarah Records e Belle and

Sebastian, attraverso una grande ammirazione per Paul Simon, lo stesso Bacharach e Brian Wilson – dando vita ad una conversazione ideale e segreta con questi autori. L’urgenza di scrivere in musica le proprie emozioni, attraverso un filtro pop fatto di testi immediati, che spesso richiamano immagini semplici ma dense di significato. L’album è una raccolta di sette canzoni che celebrano i giorni migliori davanti a noi, e fare da colonna sonora agli affetti e alla vita di ognuno.



“Andrea Calvo (alias Grand Drifter) si sente così bene. Proprio nello stesso modo in cui ogni testo sembra adattarsi, ogni nota ha un suo posto meticolosamente studiato, persino le sue pause musicali sembrano intrise di significato assoluto. Grazie a una lucentezza leggera e meticolosa, Grand Drifter è sicuramente destinato a essere la scelta degli intellettuali dell’indie-pop.” Parola di Darrin Lee, fondatore di Janglepophub e Subjangle: non ci resta che attendere l’8 Settembre.

Paradise Window by Grand Drifter

Photo Credit: Daniela Tornato