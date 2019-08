!!!, un viaggio nella psichedelica “Couldn’t Have Known”

Un incredibile video musicale di Cheng-Hsu Chung accompagna il brano dei !!! (Chk Chk Chk), “Couldn’t Have Know”. Il disco “Wallop” sarà un’aggiunta molto importante al catalogo della band, uscirà il 30 agosto per Warp Records. A dimostrare come la band si spinga oltre il limite e i confini, disco dopo disco, ora c’è anche questo video che dialoga con la psichedelia, le allucinazioni e le stranezze in pieno stile !!!.

Il 30 agosto, perfettamente in linea con l’uscita dell’album, la band sarà in Italia a Siena al Live Rock Festival.

Qui potete vedere il video della band: