I Big Thief pronti a tornare, ascolta il nuovo singolo “Not”

Anche se l’ultima fatica discografica dei Big Thief è giusto di quest’anno, preparatevi che l’11 Ottobre esce “Two Hands”, quarto disco del quartetto americano.

Partorito di getto subito dopo la fine delle registrazioni di “U.F.O.F.”, “Two Hands” si presenta come la faccia opposta della medaglia, esattamente come le condizioni in cui si sono ritrovati a registrare: mentre lo studio nello stato di Washington in cui venne registrato “U.F.O.F.” presentava un clima umido, per “Two Hands” i quattro si sono ritrovato nel deserto, vicini al confine messicano, per un suono arido che uscisse direttamente dalla terra.

Le canzoni sono state registrate dal vivo quasi senza sovraincisioni. In tutte le canzoni, tranne due, la voce di Adrianne, che pare sospesa in un’aria asciutta, pura e vulnerabile, è interamente registrata dal vivo.

Annunciate anche le date del tour che terranno nel 2020, che li vedrà al Locomotiv di Bologna il 22 Febbraio e al Magnolia di Milano il 23 Febbraio.

Ascolta il primo singolo del disco, “Not”