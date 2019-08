Ombre Lunghe torna a settembre con Eli Keszler

Ombre Lunghe torna a Bologna con la fine dell’estate con uno show da non perdere: Eli Keszler, percussionista, compositore e artista visuale newyorchese sarà di scena mercoledì 4 settembre al Teatro del Baraccano (per orari e e aggiornamenti segui l’evento, per le prevendite vai qui).

Noto per le sue collaborazioni con figure emblematiche dell’elettronica avant contemporanea quali Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never, Laurel Halo, Oren Ambarchi, Rashad Becker, oltre che per le installazioni sonore large-scale in spazi urbani e museali, concepite sia come opere d’ensemble sia come strutture a sé stanti costituite spesso da lunghe corde di pianoforte comandate da microprocessori. Si veda Cold Pin, lavoro istallativo del 2012 confluito poi nel disco Catching Net licenziato da PAN, o ancora Archway sul Manhattan Bridge del 2013.

Nato in Massachussetts e residente a New York, on un CV che negli ultimi anni annovera esibizioni e installazioni presso Lincoln Center, Whitney Museum, MoMA PS1 e ben dieci album solisti, Eli Keszler arriva a Bologna all’apice della sua carriera. Il corso di Ombre Lunghe intreccia e tiene aperte diverse narrazioni, come mondi sospesi che fanno capolino di edizione in edizione. E in effetti la performance di Keszler, preludio alla rassegna 2019 che entrerà nel vivo in pieno autunno, riceve idealmente il testimone dalle mani di Andrea Belfi, altro grande solo act percussivo protagonista lo scorso anno sotto la cupola del San Leonardo. Long story short: è un’anteprima da non perdere per nessun motivo.