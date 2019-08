BLACK MIDI, “Schlagenheim” (Rough Trade, 2019)

Il confine tra next big thing e split/fallimento nel music business è da sempre molto sottile: lo dimostrano i gruppi emersi più o meno recentemente in Gran Bretagna – da The Rakes ai Tribes, o cambiando genere i Crystal Castles. Occorre versatilità per adeguarsi a questi tempi intransigenti con le nuove proposte rock.

I londinesi Black Midi si sono costruti nell’ultimo triennio una reputazione di grande live act e dopo la collaborazione con Damo Suzuki dei Can e alcuni singoli promettenti (“BmBmBm”, “Talking Heads”) rilasciano l’album d’esordio “Schlagenheim”, titolo enigmatico e fascinoso come la musica contenuta al suo interno.

La band formata da Geordie Greep (voce e chitarra), Matt Kwasniewski-Kelvin (chitarra e voce), Cameron Picton (basso) e Morgan Simpson (batteria) indirizza su coordinate math-rock le influenze artistiche più disparate. “We wanted to capture the energy of the live performances but we also wanted to capture nuance, detail and shade. […] It’s dramatic music, filled with tension and with highs and lows” così li descrive Greep per Uncut Magazine, Una libertà espressiva ben canalizzata dall’esperto Dan Carey, già con Franz Ferdinand, Bat For Lashes e partner musicale dell’ottima Kate Tempest.

Oggi la band condivide il video per il nuovo singolo “Ducter”, dopo aver pubblicato “Talking Heads” e “Crow’s Perch”. Brano dalla forza violenta “Ducter” esplode con con chitarre noise e la voce strozzata di Geordie Greep. Diretto dagli Anthrox Studio, gli ex Rockstar Games visual designer che svilupparono la grafica per Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V, il video è caratterizzato da un forte senso di surrealismo, utilizzando immaginari fantastici attraverso un paesaggio in 3D ed evocando un mondo a sé stante, il tutto portato in vita da Isam Prado, animatore vincitore di un Emmy.

“Dopo aver incontrato la band e discusso di alcuni concept che avevano in mente, ci siamo subito resi conto che sarebbe stato un progetto da sogno,” affermano Anthony Macbain e Roxie Vizcarra degli Anthrox Studio. “Utilizzando alcune delle influenze della band come trampolino di lancio, ci è stata data totale libertà creativa con la quale siamo riusciti a fare qualcosa che corrispondesse all’estetica della band e che raccontasse la storia che volevamo raccontare. Sin dall’inizio, tutto sembrava unirsi in modo organico e il risultato è enigmatico e unico.”

I loro brani sono creature sfuggenti e la band li suona come se fossero un’unità musicale in costante sviluppo e cambiamento. Schlagenheim “un debutto stimolante che rifugge costantemente dalle convenzioni dettate dai generi” (Uncut) è stato registrato con il produttore e fondatore della Speedy Wunderground Dan Carey. Guidata dall’approccio diretto di Carey, la band si è chiusa nello studio londinese di Dan, scrivendo la maggior parte dell’album in soli cinque giorni.

I black midi sono in tour nel Regno Unito e in Europa. Il primo novembre parteciperanno al Club To Club di Torino per la loro unica data italiana.

84/100

(Matteo Maioli)