I Cigarettes After Sex piangono di notte

I Cigarettes After Sex rimangono fedeli al loro nome (e sound) e annunciano il loro secondo album Cry in uscita il 25 ottobre su Partisan Records, sempre legato ad atmosfere notturne.

Registrato in effetti durante una serie di sessioni di notte in una villa sull’isola spagnola di Maiorca, l’album è stato registrato musicalmente nel 2017, mentre ci sono voluti due anni prima che Gonzalez completasse i testi.

L’album è stato auto-prodotto e curato da Gonzalez e mixato da Craig Silvey (Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs).

La band partirà per un lungo tour in supporto a Cry e durante il prossimo autunno passerà a Milano per la loro unica data italiana, dove suonerà 14 novembre all’Alcatraz (info: Humble Agency )

credit photo Ebru Yildiz