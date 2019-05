Foto di Vincent Castonguay

“Rest“ è l’EP di debutto ambient delle Saudade, due dj e musiciste canadesi : cinque brani avvolti nel mistero, tra luci ed ombre, scalfite da pulsazioni dub, beat martellanti ed atmosfere estatiche dai risvolti dark e classicheggianti con tocchi di arpa. Un esordio promettente e dalle forte tinte noir.

Poco si sa, invece, del duo che per ora non ha lasciato tracce sul web, fatta eccezione per profilo facebook e pagina bandcamp.

(Monica Mazzoli)