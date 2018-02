Intervista ai VÖK

Dopo aver pubblicato i già acclamati EP “Tension” (2013) e “Circle” (2015) i VÖK, nati nel 2013 da un’idea di Margrét Rán (voce della band) e dal sassofonista Andri Már nella bellissima Reykjavík, arriva ora al suo lavoro sulla lunga distanza. “Figure”, in uscita il 28 Aprile per la rinomata etichetta Nettwerk Music Group e prodotto da Jack Garrett in collaborazione con Brett Cox, è un disco audace e ambizioso dove il pop elettronico si mescola con frequenze distorte, melodie quasi sussurrate e una voce raffinata ed elegante.

La band islandese si prepara a due date italiane: il 19 febbraio al Covo di Bologna e il 20 febbraio al Serraglio di Milano.

Venite dall’Islanda, da sempre terra di grandi artisti. In che modo le vostre origini e i paesaggi della vostra terra hanno influenzato le vostre sonorità?

Ovviamente ci ha influenzato, ma direi che è l’aspetto culturale a essere più importante. C’è una scena molto unita e interconnessa dalle nostre parti che rende facile per chi sperimenta come noi avere un accesso privilegiato al know-how e all’esperienza che aiuta tutti a crescere.

Parlando dei vostri brani, come nascono? Sono curioso di conoscere il vostro processo di composizione.

Cambia per ciascuno di noi e per ciascuna canzone, quindi non saprei dire quale sia il processo standard specifico, ma nella maggior parte del tempo, Margrét ha l’ispirazione e in base al mood della canzone, poi prendiamo una certa direzione. A volte anche diversa da quella che ci aspettiamo in partenza.

Come vi è venuta in mente l’idea di fare un album di remix? Ne siete soddisfatti?

La nostra etichetta ha avuto quest’idea e avevamo già ricevuto un paio di remix da artisti incredibili come Neelix e Nuages prima che venisse fuori la cosa. E dire che il risultato della storia è stato davvero figo.

Vi preparate a suonare in Italia. Che tipo di accoglienza vi aspettate?

Non sono mai stato né a Bologna né a Milano, quindi non ne ho proprio idea. Inoltre, si tratta del nostro secondo e terzo show di sempre, in Italia, ma speriamo che il pubblico sia brillante e appassionato come nella nostra data italiana di debutto.

Come avete detto più volte, gli Air e i Portishead sono due delle vostre influenze più significative. C’è un nome recente che vi è piaciuto particolarmente?

“Zaba” dei Glass Animals mi viene in mente come influenza recente, nella composizione di “Figure”. C’è qualcosa di magico nelle loro composizioni e nel loro soundscape.

State già registrando qualcosa di nuovo o vi state concentrando nel tour europeo? Piani per il futuro?

Abbiamo molto materiale nuovo in lavorazione. Appena due settimane eravamo a Londra proprio per sperimentare qualcosa di nuovo con diversi produttori e mettere insieme nuove tracce da registrare. Chissà, potremmo anche testarle dal vivo in questo tour.