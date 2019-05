La Top 7 della settimana (#21, 2019)

7. – Marianne & Leonard: Words of Love, il trailer

Un’altra appassionante storia di amore e musica diretta da Nick Broomfield. Già presentato al Sundance all’inizio dell’anno, il docu-film sul cantautore canadese e la compagna Marianne Ihlen, uscirà nei cinema americani il prossimo 5 luglio. Non ci sono ancora notizie che riguardano una possibile diffusione nelle sale italiane, ma da questa settimana è possibile gustare il trailer.

6. – Mish Mash Festival, nuovi nomi nella line up

Tra le più interessanti realtà festivaliere del sud Italia, in particolare per la location sospesa in un antico castello, il Mish Mash di Milazzo (ME), aggiunge un giorno in più alla vigilia di Ferragosto e svela la presenza di nuovi elementi nella line up. Annunciata la partecipazione di Nada, dopo un tour che l’ha vista tornare ad esibirsi per l’Italia per presentare “E’ un momento difficile, Tesoro“, l’’ultimo intenso disco, che abbiamo recensito.

5. – Maximum Rock N ‘Roll: The Singles, una raccolta per i Primal Scream

È la volta di “Maximum Rock N ‘Roll: The Singles”, nuova uscita discografica per i Primal Scream. Raccolta che tenta di dare un assaggio della musica di una tra le carriere più eclettiche degli ultimi trent’anni. L’album, della Sony Music, propone i singoli della band in rigoroso ordine cronologico andando ad attingere anche al primo periodo, talvolta oscurato dalla produzione più nota.

4. – UTO, ultimo disco e pubblicazione del video Miranda 0.2

Fresco di settimana il videoclip tratto dal prossimo disco in uscita “This is opera“. Gli UTO sposano suggestioni liriche cantautoriali al rock alternativo. L’album verrà presentato in anteprima al Teatro Secci a Terni mercoledì 29 con la partecipazione del produttore Paolo Benvegnù.

3. – All’asta un cartone della pizza usato da Kurt Cobain

Nel crescendo di interesse, ai limiti del fanatismo, per i Nirvana, una notizia che ha dell’incredibile ha fatto il giro del mondo. La casa d’aste Julien Auction ha venduto un piatto di carta dove Kurt Cobain mangiò una pizza nell’aprile del 1990 prima di un concerto a Washington. Il cimelio porta impressa la scaletta della serata scritta di pugno da Kurt. Il tutto alla modica cifra di soli 22.400 dollari.

2. – Ki, uscita discografica dei Japan Suicide

Nel panorama delle band italiane che si affacciano al mercato estero, un nome che raccoglie un certo seguito è quello dei Japan Suicide. L’ultimo album prodotto da Mattew Peel (Kaiser Chief, Eagulls) e registrato al Nave Studio di Leeds, rappresenta un punto di passaggio tra il consolidato indirizzo post punk e sonorità british e shoegaze. L’uscita è accompagnata dal video del primo singolo “Mishima”, dedicata al noto personaggio giapponese.

1. – Flying Lotus, Flamagra

Un incastro di suoni che si perde fluidamente nelle declinazioni dell’elettronica e dell’hip hop e si avvale della partecipazione di svariati artisti. Il sesto album di Stephen Ellison, pronipote di Alice Coltrane, raccorda nel fluttuare cosmico dei suoni l’elemento etereo e il tema centrale del fuoco declinato in “Fire Is Coming”, singolo nato dalla collaborazione con David Lynch.