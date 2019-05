JAZZ:RE:FOUND completa la line-up con Colle Der Fomento, Meute, DJ Ralf e molti altri

La seconda ondata di annunci per l’undicesima edizione di Jazz:Re:Found, per la prima volta in Monferrato, regala straordinarie sorprese.

La prima su tutte quella del luogo chiave che ospiterà le numerose performance artistiche, location d’eccezione in grado di valorizzare un’esperienza musicale indimenticabile fatta di live e dj set davvero poco convenzionali.

Il cuore del festival sarà infatti il comune di Cella Monte, patrimonio UNESCO, da poco inserito anche nella prestigiosa lista dei ‘Borghi più Belli d’Italia’.

Una su tutte la presenza di Meute, la Techno marching band che sta facendo impazzire tutta Europa che inaugurerà la manifestazione. Da segnalare il ritorno del pianista francese Chassol con la sua esperienza audiovisiva e a grande richiesta dei Colle Der Fomento. Si ricompone il duo composto da Dj Gruff e Gianluca Petrella, con l’ingresso in lineup del trombonista più quotato a livello internazionale. E in tema di selectors e djs, saranno presenti i dischi del messaggero Red Greg e dell’intramontabile Dj Ralf.

Dal 20 al 23 giugno il Monferrato diventerà la casa in cui sarà raccolta l’essenza della realtà piemontese che da undici edizioni è schierata in prima linea nella ricerca, promozione e valorizzazione della moltitudine di universi sonori della black culture, facendosi portavoce di un festival che nella personalità e visione è tra i più apprezzati non solo a livello nazionale. E noi come Kalporz ci saremo per la prima volta come media partner.

I concerti di JAZZ:RE:FOUND saranno ospitati all’interno del suggestivo borgo di CELLA MONTE.

I paesaggi, le testimonianze storiche e una tradizione enogastronomica dal profilo unico si uniranno alle suggestioni che Jazz:Re:Found sa offrire al meglio, diventando acceleratore del processo di valorizzazione territoriale, con una vera e propria ‘boutique experience’.

Scoprire e raccontare una realtà virtuosa come quella del comune monferrino, ponendo l’accento sul tema della sostenibilità e accessibilità, è dunque la sfida che nasce dall’intenso lavoro di collaborazione con le amministrazioni locali. Attraverso vigneti, architetture storiche, scorci naturali unici sarà possibile provare l’esperienza dell’ottimo cibo a kilometro zero, la visita ad alcune eccellenze architettoniche e paesaggistiche del Monferrato, l’assaggio di performance inedite in cornici intime e una corposa programmazione artistica in cui spiccano nuove sorprese

Menzione speciale per il lancio di Happy Few ‘Showcase’, nuovo progetto in seno a JZ:RF, che inaugura una nuova piattaforma di booking che rappresenta al meglio il suono del festival, con un roster di artisti di livello straordinario. L’originalità della proposta artistica di questa edizione si arricchisce globalmente con questo secondo annuncio.

Prevendite disponibili su MAILTICKET.

Per tutte le informazioni vai sul sito ufficiale di JAZZ:RE:FOUND e segui la pagina Facebook ufficiale.