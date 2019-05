I Vampire Weekend tornano in Italia dopo 11 anni

I Vampire Weekend tornano in Italia, il 9 luglio al Circolo Magnolia di Milano. Sono passati più di dieci anni da quando i Vampire Weekend sono venuti in Italia per l’ultima volta. Undici anni, per la precisione, tre album – dopo l’omonimo album d’esordio sono usciti “Contra”, “Modern Vampires of the City” e ora, da pochi giorni, “Father of the Bride” – e mille trasformazioni. La scrittura dei pezzi si è fatta più sofisticata, i testi di Ezra Koenig sempre più complessi e profondi, Rostam Batmanglij ha lasciato il gruppo per darsi alla carriera solista ma è rimasto un membro mobile della formazione (è il produttore del primo singolo, Harmony Hall, e il co-autore e produttore di We Belong Together).

Stiamo parlando di una delle migliori live band, almeno in ambito indie.

Noi siamo già lì.

Biglietti in vendita su www.ticketone.it da martedì 14 maggio alle ore 10.00



Info: Dna Concerti